مسلسل الحشاشين الحلقة 24.. زوجة حسن الصباح تلجأ لعمر الخيام بعد هروبها

أرسلت دنيا زاد (الفنان ميرنا نور الدين) زوجة حسن الصباح (الفنان كريم عبد العزيز)، بعد هربها من قلعة آلموت، رسالة إلى عمر الخيام (الفنان نيقولا معوض)، تطلب فيها البقاء لديه بعد عودتها إلى مدينة أصفهان، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 24، «ملقيناش ملجأ لينا بعد الهروب من قلعة الشيطان إلا بيتك لعلمي بمرؤتك وشهامتك وشجاعتك، فإن كان الأمر يكلفك العناء أو يعرضك للخطر، فلا تفتح لنا بابك وأنا أقدر وأعذر».

مسلسل الحشاشين الحلقة 24.. هروب زوجة الصباح

تصل دنيا زاد إلى مدينة أصفهان ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 24، وتقف عند باب منزل عمر الخيام وتطلب من خادمته أن تسأله الدخول أو الرحيل، لكنه يرحب بها ويدخلها المنزل.

حسن الصباح يهدد برزك أميد بالقتل

وعلى الجانب الآخر، يطالب حسن الصباح من برزك أميد ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 24، أن يبعث بفدائي خلف زوجته دنيا زاد وابنته خديجة، ليعود بهما إلى القلعة مرة أخرى، وفدائي آخر خلف يحيى ابن المؤذن لقتله، بعد هرب حبيبته نورهان من القلعة وبالتالي لن يستكمل مهمته في قتل الخليفة العباسي، وفي حال عودة الفدائيان الملكلفان بالمهمتين يقتلان أيضا، ويهدد برزك أميد بالقتل في حال تسرب هذا السر خارجهما.