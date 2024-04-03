مسلسل الحشاشين الحلقة 24.. حسن الصباح يخطط لاغتيال الخليفة العباسي

بعد الهزيمة التي تعرض لها حسن الصباح «كريم عبدالعزيز» وابن الحافظ، ونجاح جيش السلاجقة في اقتحام القلعة، وهروب ابن الحافظ إلى قلعة آلموت وخروج جميع أتباعهم من مدينة أصفهان، يفكر حسن الصباح ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 24، في حدث مهم يزلزل السلاجقة ويرجع ثقة الأتباع فيهم مرة أخرى، حيث يفكر في اغتيال شخصية مهمة في الدولة.

يسأل حسن الصباح برزك أميد «سامي الشيخ» ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 24، عن أعظم شخص في دولة السلاجقة والذي يجيبه بأنه السلطان، ليرد عليه الصباح: «أو الخليفة.. هما بيقولوا إنهم أتباع لخليفة المسلمين في بغداد، وبالتالي قتل الرأس الأكبر منهم أمر مش سهل ومش هين».

مسلسل الحشاشين الحلقة 24

مسلسل الحشاشين الحلقة 24.. حسن الصباح يطلب طمأنة أتباعه

يطلب حسن الصباح إرسال عدد من الأشخاص لطمأنة أتباعهم بالمال والحديث، وذلك ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 24، «الأتباع كمان لازم يطمنوا، ابعتولهم اللي يطمنهم بالمال والكلام وخليهم ينقلوا بيوتهم على أطراف المدينة خلي السلطان يفرح ويحس خلاص إن مفيش مؤمنين على أرضه».