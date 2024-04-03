مسلسل الحشاشين الحلقة 24.. الصباح يساوم يحيى بين قتل الخليفة أو حبيبته

يعترف يحيى ابن مؤذن أصفهان «أحمد عبدالوهاب» أمام حسن الصباح «كريم عبدالعزيز»، أنه دخل قلعة آلموت بهدف قتله، وذلك ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 24، «أي شرف للخلاص من المصيبة التي حلت على الإسلام والمسلمين، الإسلام في ظني هو إسلام واحد صافي ليله زي نهاره لكن النفوس المريضة والأطماع هي اللي شوهته».

يقول يحيى لـ حسن الصباح أنه تلميذ الإمام أبو حامد الغزالي، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 24، ويثني الصباح على الغزالي بالرغم من اختلافها التام، «رجل جميل ولولا ضلاله لكان له شأن عظيم.. للأسف سخر عمله في خدمة أهل الضلال»، بينما يرد عليه يحيى بأن الغزالي هو من أنقذ الأمة في وقت كادت أن تغرق فيه في الأفكار الضالة مثل أفكار الصباح وغيرها من الفرق.

مسلسل الحشاشين الحلقة 24

مسلسل الحشاشين الحلقة 24.. يحيى في اختيار صعب

يهدد حسن الصباح، يحيى بحبيبته نورهان «سارة الشامي»، ويساومه إما يرمي نورهان بيده من أعلى سور قلعة آلموت أو يقتل الخليفة العباسي، وذلك ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 24، «لو عرفت تقتله وترجع سالم كلمة شرف أنت ونورهان هتخرجوا من عرين حسن الصباح سالمين».