ملخص الحلقة 24 مسلسل الحشاشين.. حسن الصباح يكتشف خيانة زوجته وابنه

قرر حسن الصباح «كريم عبدالعزيز» أن يجعل من نجله الهادي خليفة له، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 24، «أنا قررت إني أصنع منك وريث حسن الصباح، أنا هخليك فوق ما يتصور خيالك، هتكون نسخة طبق الأصل من حسن الصباح لحد ما تصدق إنك حسن الصباح.. من الليلة هنصنع إمام كبير يملك قلوب الناس».

ويطلب حسن الصباح من نجله الهادي أن يذهب إلى والدته دنيا زاد «ميرنا نور الدين» ويطلب منها إنهاء الخلاف بينهما وأن تسلم الجارية نورهان «سارة الشامي» إليه، وذلك ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 24، ويقرر الهادي أن يعترف لوالده بمساعدته لوالدته وشقيقته على الهرب من القلعة برفقة الجارية.

مسلسل الحشاشين الحلقة 24

مسلسل الحشاشين الحلقة 24.. حسن الصباح يطلب من ابنه اختيار عقاب لخيانته

يشعر حسن الصباح بصدمة شديدة بعد معرفته بهرب زوجته وابنته من قلعة آلموت ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 24، ويتهم نجله بالخيانة، «في نفس اللحظة اللي باخد فيها إيدك عشان أطلعك سلم يوصلك لمكانة دفعت عمري كله عشان أوصلها بتطعني في ضهري، أي جنون صورهولك عقلك يا ابن الصباح.. على قدر البلاء يكون الرجال ومفيش بلاء أكبر من أنك تشوف رأس أمك وحبيتي وزوجتي بين إيدك يمكن المنظر ده يصنع منك راجل».

ويقول حسن الصباح لنجله إنه لن يقتله جزاء خيانته، ويطلب منه أن يقتل والدته أو يصدر هو حكما على نفسه، ويضعه في السجن، بينما يرسل جنوده في البحث عن دنيا زاد.