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دراما المتحدة

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 24.. خطة الكبير لفوز حزلقوم في المسابقة

كتب:

ياسمين محمود
12:01 ص | الخميس 04 أبريل 2024
مشهد من المسلسل

مشهد من المسلسل

قرر الكبير أوي خلال أحداث الحلقة 24 من مسلسل الكبير أوي 8، أن يضع خطة لفوز حزلقوم في المسابقة، وحفاظا منه على العمدية.

أحداث الحلقة 24 من مسلسل الكبير أوي 8

بحث الكبير أوي عن حزلقوم في المزاريطة، ليجده عند هجرس، يحاول أن يتدرب على حل مسابقة من سيربح المليون، استعدادا لمشاركتة في برنامج المسابقات الذي تحدث صديق الكبير الفوز فيه، وخسارته ستكون سبب في ترك الكبير لعمدية المزاريطة.

ويقترح الكبير أن يساعد حزلقوم في المسابقة، بأن يبحث عن إجابة كل سؤال عبر الإنترنت، ويبلغ حزلقوم الإجابة عن طريق «الكحة» لو رقم واحد يكح مرة واحده ولو اثنين تكون مرتين، ويتولى هجرس تدريبه على هذه الطريقة لحين موعد المسابقة.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

يضم مسلسل الكبير أوي 8، مجموعة كبيره من نجوم الفن وهم: أحمد مكي ومحمد سلام ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومصطفى غريب، وغيرهم.

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