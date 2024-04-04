مرت 25 يومًا من شهر رمضان المعظم لعام 1445 هجرية، في المملكة الأردنية الهاشمية ويبحث الأردنيون والمقيمون عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الخميس 4-4-2024 لتنظيم المواعيد، خاصة مواعيد تناول السحور والإفطار وأوقات الصلاة، ونقدم لكم مواقيت الصلاة، حسبما أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمقدسات الأردنية عبر موقعها الرسمي.

مواقيت الصلاة في الأردن اليوم

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في عاصمة الأردن مدينة عمان الساعة 04:57 صباحا وتشرق الشمس الساعة 06:14 صباحا، وموعد أذان الظهر12:40 مساء، وأذان العصر الساعة 04:13 مساء بينما موعد تناول الإفطار وأذان المغرب الساعة 07:05 مساء، وتؤذن العشاء الساعة 08:22 مساء وتليها صلاة التراويح وصلاة القيام.

مواقيت الصلاة في الأردن اليوم الخميس 4-4-2024

أما مواقيت الصلاة في مدينة إربد فيؤذن في تمام الساعة 4:57 صباحا وتشرق الشمس في الساعة 6:17 صباحا، وموعد أذان الظهر الساعة 12:39 مساء، وموعد أذان العصر الساعة 04:13 مساء، بينما موعد تناول الإفطار وأذان المغرب الساعة 07:03 مساء، وتؤذن العشاء الساعة 8:23 مساء وتليها صلاة التراويح وصلاة القيام.

موعد أذان الفجر في الأردن اليوم الخميس 4-4-2024

موعد أذان الفجر في مدينة الكرك في تمام الساعة 4:59 صباحا وتشرق الشمس في الساعة 6:16 صباحا، وموعد أذان الظهر الساعة 12:40 صباحًا، وأذان العصر الساعة 4:13 مساء، بينما موعد تناول الإفطار وموعد أذان المغرب في تمام الساعة 7:04 مساء، وتؤذن العشاء الساعة 8:21 مساء وتليها صلاة التراويح وصلاة القيام.

موعد أذان الظهر في الأردن اليوم الخميس 4-4-2024

في مدينة العقبة يؤذن الفجر في تمام الساعة 5:05 صباحا، وتشرق الشمس في الساعة 6:25 صباحا وموعد أذان الظهر الساعة 12:43 صباحًا، وموعد أذان العصر الساعة 4:15 مساء بينما موعد تناول الإفطار وأذان المغرب الساعة 7:01 مساء، وتؤذن العشاء الساعة 8:21 مساء وتليها صلاة التراويح والقيام.