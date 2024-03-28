أوضحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة الأردنية عن موعد آذان المغرب في الأردن اليوم الخميس 28-3-2024 في اليوم الـ17 من شهر رمضان

موعد آذان المغرب في الأردن اليوم

وتكشف «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في الأردن اليوم الخميس 28-3-2024، الذي يختلف من مدينة إلى أخرى.

موعد أذان المغرب اليوم في الأردن الخميس 28-3-2024

وموعد أذان المغرب في الأردن اليوم الخميس 28-3-2024 بمدينة عمان يكون عند الساعة 5:58 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:07 صباحًا، والشروق 5:25 صباحًا، وصلاة الظهر 11:41 مساءً، وصلاة العصر 3:12 مساءً، وصلاة العشاء 7:16 مساءً.

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم بمدينة العقبة

وعن موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الخميس 28 مارس بمدينة العقبة، ستكون عند الساعة 5:57مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 4:14 صباحًا، والشروق 5:33 صباحًا، وصلاة الظهر 11:45 مساءً، وصلاة العصر 3:15 مساءً، وصلاة العشاء 7:16 مساءً.

موعد صلاة المغرب في الأردن اليوم

وسيكون موعد أذان المغرب في الأردن في الخميس 28-3-2024 الساعة 5:58 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:07 صباحًا، والشروق 5:25 صباحًا، وصلاة الظهر 11:41 مساءً، وصلاة العصر 3:12 مساءً، وصلاة العشاء 7:16 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في الأردن 28-3-2024

وأما عن موعد الإفطار اليوم في الأردن الخميس 28-3-2024 في مدينة وادي موسى ، سيكون عند الساعة 5:59 صباحًا، والشروق 5:29 صباحًا، وصلاة الظهر 11:44 مساءً، وصلاة العصر 3:14 مساءً، وصلاة العشاء 7:14 مساءً.