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دراما المتحدة

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الثلاثاء 2-4-2024

كتب:

محمود هاني
12:02 ص | الثلاثاء 02 أبريل 2024
مواقيت الصلاة وموعد اذان الفجر في الاردن اليوم الثلاثاء 2-4-2024

مواقيت الصلاة وموعد اذان الفجر في الاردن اليوم الثلاثاء 2-4-2024

نشرت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الثلاثاء، الثاني والعشرون من شهر رمضان.

مواقيت الصلاة وموعد اذان الفجر في الاردن اليوم الثلاثاء 2-4-2024

في السطور التالية ترصد «الوطن» لقرائها مواقيت الصلاة وموعد اذان الفجر في الأردن اليوم الثلاثاء 2-4-2024

موعد أذان الفجر في الأردن اليوم الثلاثاء 2-4-2024

موعد أذان الفجر في الأردن اليوم الثلاثاء، وموعد بدء الصيام في العاصمة عمان يكون الساعة 4:59، وفي مدينة إربد يرفع الأذان قبل العاصمة بدقيقة واحد أي في الساعة 4:58، وفي مدينة الكرك يرفع الأذان الساعة 5:01

موعد أذان الظهر في الأردن اليوم الثلاثاء 2-4-2024

موعد أذان الظهر في الأردن اليوم الثلاثاء، يكون الساعة 12:39، وذلك بتوقيت العاصمة عمان، وفي مدينة إرب، والكرك يرفع الأذان الساعة 12:40.

موعد أذان العصر في الأردن اليوم الثلاثاء 2-4-2024

موعد أذان العصر في الأردن اليوم الثلاثاء في العاصمة عمان، ومدينة إربد، والكرك يكون الساعة 4:13.

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الثلاثاء 2-4-2024

يرفع أذان المغرب إيذانا بكسر الصيام، وإفطار المسلمين في العاصمة عمان، وإربد الساعة 7:02، وفي مدينة الكرك يرفع الساعة 7:03.

عدد ساعات الصيام في الأردن اليوم الثلاثاء 2-4-2024

عدد ساعات الصيام في الأردن اليوم الاثنين 14 ساعة ودقيقة، بحسب توقيت العاصمة الأردنية عمان، ويختلف من مدينة إلى أخرى، فيما يزيد وقت الصيام يوميا نحو دقيقة أو اثنين.

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بقلم محمود هاني