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دراما المتحدة

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الأربعاء 3-4-2024

كتب:

محمود هاني
12:00 ص | الأربعاء 03 أبريل 2024
مواقيت الصلاة وموعد اذان الفجر في الاردن اليوم الاربعاء 3-4-2024

مواقيت الصلاة وموعد اذان الفجر في الاردن اليوم الاربعاء 3-4-2024

نشرت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الأربعاء 3-4-2024، في اليوم الرابع والعشرون من شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الأربعاء 3-4-2024

في السطور التالية ترصد «الوطن» لقرائها مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الأربعاء 3-4-2024.

موعد أذان الفجر في الأردن اليوم الأربعاء 3-4-2024

يرفع أذان الفجر في العاصمة الأردنية عمان، ليبدأ المسلمون في صوم يوم الرابع والعشرون من رمضان في الساعة 4:59، وفي إربد يرفع الأذان في الساعة 4:58، وفي الكرك يرفع الأذان في الساعة 5:01.

موعد أذان الظهر في الأردن اليوم الأربعاء 3-4-2024

يكون موعد أذان الظهر في عمان اليوم الأربعاء في الساعة 12:39 وفي إربد، والكرك يكون موعد الأذان في الساعة 12:40.

موعد أذان العصر في الأردن اليوم الأربعاء 3-4-2024

يرفع أذان العصر في العاصمة الأردنية عمان، وإربد، والكرك في الساعة 4:13.

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الأربعاء 3-4-2024

يرفع أذان المغرب في العاصمة الأردنية عمان اليوم، معلنا انتهاء صيام يوم الرابع والعشرون من رمضان في الساعة 7:02، وفي إربد يرفع الأذان في الساعة 7:03 وفي الكرك يرفع الأذان في الساعة 7:04.

عدد ساعات الصيام في الأردن اليوم الأربعاء 3-4-2024 

يكون عدد ساعات الصيام في الأردن اليوم 14 ساعة و3 دقائق.

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بقلم محمود هاني