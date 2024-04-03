ماذا أفعل في ليلة القدر؟.. 4 أشياء لا تفوتك لتفوز بالعفو

يكثر المسلمون من العبادات في العشر الأواخر من شهر رمضان، خاصة وأن ليلة القدر تكون في هذه الليالي من الشهر الكريم، إلا أن البعض قد لا يعلم ماذا يفعل في ليلة القدر حتى يخرج بأكبر حصيلة من الأعمال المستحبة تكون في ميزان حسناته.

أعمال مستحبة في ليلة القدر

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، ما هي أفضل الأعمال في ليلة القدر؟ إذ قال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في برنامج «فتاوى الناس» عبر شاشة قناة الناس، أن أفضل الأعمال هي قيام الليل، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من قام مع الإمام حتى ينصرف كُتب له قيام الليل كله»، فضلا عن الصدقة والذكر.

فضل ليلة القدر

وأوضح القرآن الكريم والسنة النبوية الكثير من الأعمال المستحبة في ليلة القدر، أولها القيام، فعن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «ومن قامَ ليلةَ القَدرِ إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تقَدَّمَ مِن ذَنبِه».

الأعمال المستحبة في ليلة القدر

ومن الأعمال المستحبة أيضا في ليلة القدر «الاعتكاف» وهو ما كان يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من شهر رمضان، فعن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «من كان اعتكَفَ معي، فلْيعتكِفِ العَشرَ الأواخِرَ، وقد أُريتُ هذه الليلةَ ثم أُنسِيتُها، وقد رأيتُني أسجُدُ في ماءٍ وطِينٍ مِن صَبيحَتِها فالتَمِسوها في العَشرِ الأواخِرِ، والتَمِسوها في كُلِّ وِترٍ».

وأكد العلماء أن الدعاء من أهم الأعمال في ليلة القدر، فعن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: «قلتُ: يا رسولَ اللهِ، أرأيتَ إنْ عَلِمْتُ أيُّ ليلةٍ ليلةُ القَدرِ، ما أقولُ فيها؟ قال: قُولي: اللَّهُمَّ، إنِكَّ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفوَ فاعْفُ عَنِّي».

ويجب على المسلم الإكثار من الأعمال الصالحة في ليلة القدر، لما في هذه الليلة من فضل عظيم وثواب كبير، إذ قال الله تعالى: «لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ» [القدر: 3].