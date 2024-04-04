أول يوم عمل للمصالح الحكومية عقب إجازة عيد الفطر 2024.. 6 أيام كاملة

حدد مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2024 بالنسبة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة.

الإجازة تبدأ من يوم 9 أبريل

ووفقا لما تم الإعلان عنه خلال اجتماع مجلس الوزراء، ستكون الإجازة 6 أيام كاملة على أن تبدأ من يوم الثلاثاء 9 أبريل وتنتهي يوم 14 من الشهر نفسه.

أول يوم عمل للمصالح الحكومية

وسيكون أول يوم عمل لكافة المصالح الحكومية والعاملين فيها عقب إجازة عيد الفطر المبارك يوم الاثنين الموافق 15 من شهر أبريل الجاري.

وتكون الإجازات التي يحصل عليها العاملين في الجهاز الإداري للدولة وذلك وفقا لقانون العمل مدفوعة الأجر سواء لشركات قطاع الأعمال، الهيئات العامة، وحدات الإدارة المحلية، شركات القطاع العام.

وخلال ساعات قليلة ستعلن وزارة العمل، عن عدد أيام الإجازات الخاصة بعيد الفطر المبارك بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، والتي ستتراوح من 4 إلى 5 أيام وفقا لمصادر حكومية مطلعة.