موعد عيد الفطر 2024 في تونس طبقا للحسابات الفلكية

ينتظر التونسيون والمقيمون في دولة تونس إجازة وموعد عيد الفطر 2024 في تونس، التي تبدأ بوقفة عيد الفطر المبارك وتستمر لعدة أيام، ويتم الإعلان الرسمي عن موعد عيد الفطر 2024 في تونس بعد استطلاع هلال شهر شوال وذلك ليلة 29 رمضان لاستطلاع ميلاد هلال شهر شوال لعام 1445 من هجرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ورغم أن تأكيد الموعد لا يكون إلا بثبوت الرؤية الشرعية للهلال، ولكن يوجد موعد ثابت وفقًا للحسابات الفلكية.

موعد عيد الفطر 2024 في تونس

على الرغم من أن حكومة تونس لم تعلن حتى الآن موعد عيد الفطر 2024 في تونس، ولكن طبقا للحسابات الفلكية فإنه سيبدأ من يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل ويستمر لمدة 3 أيام.

وكان مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود، قد أعلن أن قيمة زكاة الفطر 2024 في تونس، وهي 1750 مليمًا تونسيًا عن كل مسلم، ويجب على كل مسلم ومسلمة إخراج زكاة الفطر كما حددها الشرع الحنيف.

وإجازة عيد الفطر في جميع الدول العربية والإسلامية لا تقل عن 3 أيام عطلة رسمية عن العمل وتصل إلى 6 أيام في بعض الدول الأخرى.