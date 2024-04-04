عاجل.. تحديد موعد عيد الفطر في 16 دولة من بينها مصر

حدد مركز الفلك الدولي، عدد من الدول التي سيبدأ فيها عيد الفطر المبارك، يوم الأربعاء 10 أبريل الجاري، من بينها مصر.

أول أيام عيد الفطر

خلال السطور التالية، ترصد «الوطن» أول أيام عيد الفطر المبارك في 16 دولة بينها مصر، وفقا لمركز الفلك الدولي.

الدول وفقا لمركز الفلك الدولي

1- مصر.

2- السعودية.

3- الإمارات.

4- قطر.

5- سوريا.

6- الكويت.

7- البحرين.

8- الجزائر.

9- إندونيسيا.

10- ماليزيا.

11- باكستان.

12- إيران.

13- عُمان.

14- الأردن.

15- ليبيا.

16- المغرب.

إجازة عيد الفطر في مصر

وفقا للاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، ستكون إجازة عيد الفطر المبارك، يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل الجاري 2024 وتنتهي يوم 14 من الشهر ذاته، بواقع 6 أيام إجازة كاملة بالنسبة للقطاع الحكومي والعاملين في الجهاز الإداري للدولة، على أن تكون مدفوعة الأجر بشكل كامل.