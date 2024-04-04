بعبارات حزينة، أعلنت أسرة الفنانة مريم الخشت تفاصيل مكان وموعد عزاء عمتها الراحلة، التي تعتبرها الفنانة أنها والدتها الثانية كما وصفتها سابقاً.

مكان وموعد عزاء عمة الفنانة مريم الخشت

وأعلن أحد أقارب الفنانة مريم الخشت عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، «إنا لله وإنا إليه راجعون، عزاء أختي المغفور لها بإذن السيدة تاي عبد العظيم الخشت، سيكون السبت 6 أبريل بمجسد الحامدية الشاذلية بالمهندسين بعد صلاة العشاء، والدة أحمد منتصر وشقيقة المرحوم القبطان فؤاد الخشت السيد عماد الخشت، والمرحومة نرمين الخشت، وعمة وخالة تامر الخشت، والفنانة مريم الخشت».

وفاة عمة الفنانة مريم الخشت

أعلنت الفنانة مريم الخشت عن وفاة عمتها مؤخراً، ونعتها بكلمات مؤثرة قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله عمتي حبيبة قلبي وأمي الثانية تاي الخشت، نسألكم الفاتحة فضلًا وليس أمرا».

أخر أعمال الفنانة مريم الخشت

تغيبت الفنانة مريم الخشت عن السباق الرمضاني الحالي، وشاركت مريم الخشت، في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل عملة نادرة، بطولة نيللي كريم، وجمال سليمان، وأحمد عيد، ومحمد فهيم وآخرين، والعمل من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل.