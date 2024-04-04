زوجان يقرران عرض طفلتهما للتبني بعد 3 أشهر من ولادتها.. السبب غريب

تربية الطفل ليست بالأمر السهل، لكن أن يصل الأمر إلى أن يتخلى الوالدين عن طفلتهما، فهو أمر أقرب إلى الخيال، لكنه حدث مع عائلة أمريكية، قررت عرض الطفلة للتبني بعد 3 أشهر فقط من ولادتها.

الطفلة إليزابيث، التي لم تكمل شهرها الثالث، اتخذ والداها قرارا صعبا، إذ روى والدها لموقع «Reddit»الأمريكي قصته، مؤكدا أن زوجته كاثرين، 33 عامًا، عملت حتى موعد ولادتها وعادت إلى العمل بعد أسبوعين فقط من الولادة، بينما تعتني حماته التي تعيش معهم بالطفلة إليزابيث، عندما يكونان مشغولان في العمل، وتصبح هي مقدم الرعاية الأساسية.

زوجان يعرضان على جدة طفلتهما تبنيها

وقال الرجل: «أذهب إلى العمل متأخرًا عن زوجتي، لذا أقوم بالواجب الصباحي، لكنها تعود إلى المنزل مبكرًا عني لذا فهي تأخذ الرعاية المسائية، وخلال النهار، تبقى إليزابيث مع حماتي، ولكن هذا الوضع لم يكن مناسبا للعائلة».

تهديد والدي الطفل للجدة

أكمل والد الطفلة القصة الغريبة، «بدأت حماتي في إلقاء اللوم علينا، وعلمت أنها لم تكن تريدني زوجا لابنتها، حتى أن زوجتي هددتها بأنها لن ترى الطفلة مرة أخرى».

بعد ذلك قرر الزوجان القرار الأغرب، بعدما عرضا على والدة الزوجة تبني الطفلة، وإلا فسيتم عرضها للتبني على عائلة أخرى، مضيفا: «قررنا عرض ابنتنا للتبني ويمكن لحماتي، بعد أن ساعدت في رعايتها، أن تتولى الحضانة إذا رغبت في ذلك».