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دراما المتحدة

تعادل بين سان لورينزو الأرجنتيني وبالميراس البرازيلي في ليبرتادوريس

كتب:

حسن رمضان
05:44 ص | الخميس 04 أبريل 2024
مباراة سان لورينزو وبالميراس

مباراة سان لورينزو وبالميراس

تعادل سان لورينزو الأرجنتيني، مع نظيره فريق بالميراس البرازيلي، إيجابيا بنتيجة1-1 على ملعب بيدرو بيديجاين بالجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة، التي تضم إلى جانب الفريقين كل من إنديبندينتي ديل فالي الإكوادوري، ليفربول الأوروجوياني ببطولة كوبا ليبرتادوريس.

وفي الدقيقة 20، افتتح جوهان رومانيا، لاعب سان لورينزو التسجيل برأسية من منتصف منطقة الجزاء على إثر تمريرة عرضية من إيفان ليجويزامون بعد ركلة ركنية، لتسكن إلى منتصف مرمى بالميراس.

وسهدت الدقيقة 71، إجراء سان لورينزو تبديل اضطراري بنزول دييجو هيرازو مكان كريستيان فيريرا بسبب الإصابة.

هدف التعادل لفريق بالميراس

وفي الدقيقة 81، أحرز خواكين بيكريز، لاعب بالميراس، هدف التعادل من ركلة حرة بتسديدة بالقدم اليسرى، من خارج منطقة الجزاء، لتسكن الزاوية اليمنى السفلية لحارس سان لورينزو.

كولو التشيلي يفوز على سيرو بورتينيو

وفي مباراة أخرى، فاز كولو التشيلي على سيرو بورتينيو البارجوياني، على ملعب دافيد أريانو، بهدف دون رد أحرزه اللاعب لوكاس سيبيدا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، بتسديدة بالقدم اليسرى من منتصف منطقة الجزاء من أسيست من زميله كارلوس بالاسيوس، لتسكن الكرة الزاوية اليسرى السفلية للمرمى.

 

 

 

 

 

 

 

 

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