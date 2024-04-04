تعادل بين سان لورينزو الأرجنتيني وبالميراس البرازيلي في ليبرتادوريس

تعادل سان لورينزو الأرجنتيني، مع نظيره فريق بالميراس البرازيلي، إيجابيا بنتيجة1-1 على ملعب بيدرو بيديجاين بالجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة، التي تضم إلى جانب الفريقين كل من إنديبندينتي ديل فالي الإكوادوري، ليفربول الأوروجوياني ببطولة كوبا ليبرتادوريس.

وفي الدقيقة 20، افتتح جوهان رومانيا، لاعب سان لورينزو التسجيل برأسية من منتصف منطقة الجزاء على إثر تمريرة عرضية من إيفان ليجويزامون بعد ركلة ركنية، لتسكن إلى منتصف مرمى بالميراس.

El gol de @sanlorenzo: Romaña ganó en lo más alto para el primer grito del Ciclón en la CONMEBOL #Libertadores 2024. #GloriaEterna pic.twitter.com/8fLufHmnAT — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) April 4, 2024

وسهدت الدقيقة 71، إجراء سان لورينزو تبديل اضطراري بنزول دييجو هيرازو مكان كريستيان فيريرا بسبب الإصابة.

هدف التعادل لفريق بالميراس

وفي الدقيقة 81، أحرز خواكين بيكريز، لاعب بالميراس، هدف التعادل من ركلة حرة بتسديدة بالقدم اليسرى، من خارج منطقة الجزاء، لتسكن الزاوية اليمنى السفلية لحارس سان لورينزو.

Una clase de cómo patear un tiro libre con Joaquín Piquerez: el empate de @palmeiras en Buenos Aires. #GloriaEterna pic.twitter.com/yaVs6lz2vr — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) April 4, 2024

كولو التشيلي يفوز على سيرو بورتينيو

وفي مباراة أخرى، فاز كولو التشيلي على سيرو بورتينيو البارجوياني، على ملعب دافيد أريانو، بهدف دون رد أحرزه اللاعب لوكاس سيبيدا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، بتسديدة بالقدم اليسرى من منتصف منطقة الجزاء من أسيست من زميله كارلوس بالاسيوس، لتسكن الكرة الزاوية اليسرى السفلية للمرمى.