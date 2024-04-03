موعد مباريات اليوم الثاني بليبرتادوريس.. قمة بين سان لورينزو وبالميراس

تنطلق مباريات اليوم الثاني من منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة كوبا ليبرتادوريس بأمريكا اللاتينية، بـ6 مواجهات فجر غد الخميس، أهمها لقاء سان لورينزو الأرجنتيني وبالميراس البرازيلي، وأليانز ليما البيروفي مع فلومينينيسي البرازيلي، حامل لقب الموسم الماضي من البطولة.

وفي قمة من العيار الثقيل، يستضيف سان لورينزو الأرجنتيني، نظيره فريق بالميراس البرازيلي، على ملعب بيدرو بيديجاين بالجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة التي تضم إلى جانب الفريقين كل من إنديبندينتي ديل فالي الإكوادوري، ليفربول الأوروجوياني ببطولة كوبا ليبرتادوريس، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف فجر غد الخميس، بتوقيت القاهرة.

فلومينينيسي في مباراة سهلة ضد أليانز ليما

وعلى ملعب أليخاندرو فيانويفا يستضيف أليانز ليما البيروفي، فلومينينيسي البرازيلي حامل لقب نسخة 2023 من بطولة كوبا ليبرتادوريس، في إطار منافسات المجموعة الأولى، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف فجر غد الخميس بتوقيت القاهرة.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، يحل سيرو بورتينيو البارجوياني، ضيفا على كولو كولو التشيلي بملعب دافيد أريانو، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية فجر غد الخميس بتوقيت القاهرة.

ويلتقي ناسيونال الأوروجوياني بنظيره ليبرتاد البارجوياني على ملعب جران بارك سنترال، اليوم الثاني من مباريات الجولة الأولى في منافسات المجموعة الثامنة لبطولة كوبا ليبرتادوريس، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

ويستضيف بوتافوجو البرازيلي، نظيره جونيور الكولومبي على ملعب نيلتون سانتوس في إطار منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

إستوديانتس يحل ضيفا على هواتشباتو التشيلي

ويلتقي هواتشباتو التشيلي بنظيره إستوديانتس الأرجنتيني، على ملعب كاب ضمن مباريات المجموعة الثالثة، وينطلق اللقاء في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة.