البنتاجون: وزير الدفاع الأميركي حث جالانت على إجراء تحقيق شفاف عن مقتل عمال الإغاثة

أكدت البنتاجون، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أجرى اتصال هاتفي بنظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، مٌعربًا عن غضبه لاستهداف عمال الإغاثة التابعين لمنظمة «المطبخ المركزي العالمي»، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

خطوات فورية ملموسة لحماية عمال الإغاثة والمدنيين بغزة

وأشارت المنظمة إلى أن أوستن شدد لجالانت على ضرورة اتخاذ خطوات فورية ملموسة لحماية عمال الإغاثة والمدنيين في قطاع غزة، بعد فشل التنسيق المتكرر مع منظمات الإغاثة الأجنبية.

وحث أوستن جالانت على إجراء تحقيق سريع وشفاف، وإعلان نتائجه في حادث استهداف عمال الإغاثة التابعين لمنظمة المطبخ المركزي العالمي.