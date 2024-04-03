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دراما المتحدة

جسم غريب يخترق طابقين من منزل في أمريكا.. ووكالة ناسا تفحص ما حدث

كتب:

أمنية سعيد
03:36 م | الأربعاء 03 أبريل 2024
حطام فضائي

حطام فضائي

قالت وكالة ناسا، الثلاثاء، إنّها تحلل جسم اصطدم من السماء بمنزل رجل في فلوريدا، والذي قد يكون قطعة من حطام جرى التخلص منها من محطة الفضاء الدولية، ونشر أليخاندرو أوتيرو، صاحب المنزل في نابولي، على موقع X أن المادة مزقت سقف منزله واخترقت طابقين منه، وكادت أن تصيب ابنه.

الرجل سمع صوت الاصطدام بوضوح

وبحسب مجلة «sciencealert» العلمية، يُعتقد أنّ هذه القطعة التي مزقت منزل الرجل كانت قطعة من منصة شحن تحتوي على بطاريات قديمة أطلقتها فرق التحكم الأرضية التابعة لوكالة ناسا من الموقع المداري في عام 2021، وكان من المفترض أن يحترق فوق الغلاف الجوي للأرض يوم 8 مارس، بحسب التوقعات الرسمية، ونشر أوتيرو أيضًا مقطعًا من كاميرا فيديو بمنزله، حيث قال إنه يمكن سماع صوت اصطدامها بسقف منزله في الساعة 2:34 مساءً.

وردًا على ذلك، أشار عالم الفيزياء الفلكية جوناثان ماكدويل إلى أن هذا هو عام 1934 بالتوقيت العالمي، وهو ما يتوافق تمامًا مع تقديرات القوة الفضائية للعودة فوق الخليج في عام 1929 بالتوقيت العالمي: «أعتقد أنك قد تكون على حق، وقد حدث ذلك بسبب إعادة دخول منصة بطارية EP-9».

وكالة ناسا تحقق في الأمر

وقالت وكالة الفضاء في بيان لوكالة فرانس برس يوم الثلاثاء إن ناسا جمعت بعض المعلومات بالتعاون مع صاحب المنزل، وستحلل الجسم في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا في أقرب وقت ممكن لتحديد مصدره، على أن يكون المزيد من المعلومات متاحًا بمجرد اكتمال التحليل.

وذكر تقرير صادر عن منفذ الأخبار المتخصص Ars Technica أن البطاريات مملوكة لوكالة ناسا، إلا أنها كانت متصلة بهيكل منصة نقالة أطلقته وكالة الفضاء اليابانية، مما قد يعقد مطالبات المسؤولية.

وتشمل الأمثلة السابقة للحطام الفضائي البشري الذي يضرب الأرض جزءًا من كبسولة SpaceX Dragon التي هبطت في مزرعة أغنام أسترالية في عام 2022، وسقطت Skylab، أول محطة فضائية أمريكية، في غرب أستراليا.

 وفي الآونة الأخيرة، تعرضت الصين لانتقادات من قبل وكالة ناسا لسماحها لصواريخها العملاقة لونج مارش بالهبوط إلى الأرض بعد مدارها.

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بقلم أمنية سعيد