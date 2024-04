جسم غريب يخترق طابقين من منزل في أمريكا.. ووكالة ناسا تفحص ما حدث

قالت وكالة ناسا، الثلاثاء، إنّها تحلل جسم اصطدم من السماء بمنزل رجل في فلوريدا، والذي قد يكون قطعة من حطام جرى التخلص منها من محطة الفضاء الدولية، ونشر أليخاندرو أوتيرو، صاحب المنزل في نابولي، على موقع X أن المادة مزقت سقف منزله واخترقت طابقين منه، وكادت أن تصيب ابنه.

وبحسب مجلة «sciencealert» العلمية، يُعتقد أنّ هذه القطعة التي مزقت منزل الرجل كانت قطعة من منصة شحن تحتوي على بطاريات قديمة أطلقتها فرق التحكم الأرضية التابعة لوكالة ناسا من الموقع المداري في عام 2021، وكان من المفترض أن يحترق فوق الغلاف الجوي للأرض يوم 8 مارس، بحسب التوقعات الرسمية، ونشر أوتيرو أيضًا مقطعًا من كاميرا فيديو بمنزله، حيث قال إنه يمكن سماع صوت اصطدامها بسقف منزله في الساعة 2:34 مساءً.

وردًا على ذلك، أشار عالم الفيزياء الفلكية جوناثان ماكدويل إلى أن هذا هو عام 1934 بالتوقيت العالمي، وهو ما يتوافق تمامًا مع تقديرات القوة الفضائية للعودة فوق الخليج في عام 1929 بالتوقيت العالمي: «أعتقد أنك قد تكون على حق، وقد حدث ذلك بسبب إعادة دخول منصة بطارية EP-9».

Hello. Looks like one of those pieces missed Ft Myers and landed in my house in Naples.

Tore through the roof and went thru 2 floors. Almost his my son.

Can you please assist with getting NASA to connect with me? I’ve left messages and emails without a response. pic.twitter.com/Yi29f3EwyV