موعد مباريات اليوم الثالث بايبرتادوريس.. ساوباولو في ضيافة تاليريس

تنطلق مباريات اليوم الثالث من مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات في بطولة كوبا ليبرتادوريس، الأهم والأشهر في قارة أمريكا الجنوبية التي تشبه دوري أبطال إفريقيا، فجر غد الجمعة، ب 5 مباريات من أهمها مباراة تاليريس كورودوبا الأرجنتيني، ونظيره ساوباولو البرازيلي على ملعب ماريو ألبيرتو كيمبس.

ونرصد مباريات اليوم الثالث من مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات في بطولة كوبا ليبرتادوريس:

- يستضيف تاليريس كورودوبا الأرجنتيني، نظيره ساوباولو البرازيلي على ملعب ماريو ألبيرتو كيمبس في المجموعة الثانية، وينطلق اللقاء في تمام الساعة الثانية، فجر غد الجمعة بتوقيت القاهرة.

-يستضيف روزرايو سينترال الأرجنتيني، حامل لقب بطولة كأس رابطة الدوري الأرجنتيني للمحترفين بالموسم الماضي، نظيره بينارول الأوروجواياني على ملعب جيجانتي دي أروييتو، ضمن مباريات المجموعة السابعة، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

- يحل أتليتيكو مينيرو البرازيلي، ضيفا على كراكاس الفنزويلي بملعب أوليمبيكو دي لا سيوداد أونفرسيتاريا، في المجموعة السابعة، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

بالستينو التشيلي يستضيف بوليفار

- يلتقي بالستينو التشيلي أوفريق المهاجرين الفلسطينيين بنظيره بوليفار البوليفي على ملعب آيل تنينتي في المجموعة الخامسة، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية فجر غد الجمعة بتوقيت القاهرة.

- يحل إنديبندينتي ديل فالي الإكوادوري ضيفا على ليفربول الأوروجوياني بملعب سنتيناريو في المجموعة السادسة، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية فجر غد الجمعة بتوقيت القاهرة.