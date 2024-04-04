فلومينينسي البرازيلي يتعادل مع أليانز ليما البيروفي ضمن منافسات كوبا ليبرتادوريس

تعادل أليانز ليما البيروفي، إيجابيا بنتيجة1-1 مع فلومينينيسي البرازيلي حامل لقب نسخة 2023 من بطولة كوبا ليبرتادوريس، في إطار منافسات المجموعة الأولى.

وفي الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول، أجرى فلومينينسي، تبديل اضطراري بنزول ليما مكان ريناتو أوجوستو بسبب الإصابة.

الهدف الأول لفريق أليانزا ليما

وشهدت الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول، تسجيل كيفن سيرنا لاعب أليانزا ليما، الهدف الأول لفريقه بتسديدة بالقدم اليمنى من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء على إثر أسيست من سيسيليو ووترمان في هجمة مرتدة، لتسكن الزاوية اليمنى السفلية لمرمى فلومينينسي.

وفي الدقيقة 72 من عمر الشوط الثاني، سجل ماركينيوس لاعب فلومينينسي، هدف التعادل لفريقه برأسية من منتصف منطقة الجزاء على إثر ركنية من الجانب الأيمن لمرمى أليانز ليما نفذها دوجلاس كوستا، لتسكن الزاوية اليمنى السفلية لمرمى أليانزا ليما.