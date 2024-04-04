لانوس الأرجنتيني يتعادل إيجابيا مع كويابا البرازيلي في سود أمريكانا

تعادل كويابا البرازيلي، مع نظيره لانوس، إيجابيا بنتيجة1-1، فجر اليوم، على ملعب أرينا بنتانال، ضمن مباريات اليوم الثاني لمنافسات دور المجموعات لبطولة كوبا سود أمريكانا.

وأحرز اللاعب فرناندو سوبرال، لاعب كويابا، هدف فريقه الأول في الدقيقة 57 من عمر الشوط الثاني، بتسديدة بقدمه اليمنى من منتصف منطقة الجزاء من أسيست عن طريق زميله ديفرسون، لتسكن الكرة منتصف مرمى لانوس.

هدف التعادل لفريقه يق لانوس

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة، بـ10 دقائق سجل أوجوستو لوتي، لاعب لانوس، هدف التعادل بتسديدة بالقدم اليسرى من منتصف منطقة الجزاء على إثر أسيست من لياندرو دياز.

وشهد اللقاء، إصابة لاعبين من كويابا، رامون، وديريك لاسيردا في الدقيقتين 38، و66 على التوالي.

وفي مباراة أخرى، خسر ديبورتيفو رايو زوليانو الفنزويلي، أمام نظيره دانوبيو الأوروجوياني. بهدفين نظيفين على ملعب بريجيدو إيريارت الوطني بالمجموعة الخامسة.

وأحرز أهداف دانوبيو، كل من جونزالو بوينو، وسيباستيان فرنانديز، في الدقيقتين 78، والثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وشهدت الدقيقة 74، إجراء رايو زوليانو الفنزويلي، تبديل اضطراري بنزول جوهاو مارتينيز مكان إدوين كاسترو بسبب الإصابة، كما أجرى الفريق الفنزويلي تبديل اضطراري أخر، بنزول إديسون بينيلا مكان دييجو ميليان بداعي الإصابة.