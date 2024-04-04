باتشوكا يفوز على هيريديانو الكوستاريكي بخماسية ضمن منافسات أبطال الكونكاكاف

خسر هيريديانو الكوستاريكي، صباح اليوم، أمام باتشوكا المكسيكي، بخماسية نظيفة، صباح اليوم، على ملعب كوستاريكا الوطني في ختام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي في بطولة كأس أبطال الكونكاكاف، ليقترب بقوة من الوصول لدور الـ4 للمسابقة القارية.

باتشوكا المكسيكي يفوز بخماسية

وأحرز أهداف باتشوكا المكسيكي، سالومون روندون، هاتريك في الدقائق 3، 16، 68، بينما أحرز كل من أليكسي دومينجيز ، و آلان باوتيستا في الدقيقتين 55، و90 على التوالي.

¡Segundo Hat-Trick para Salomón Rondón en el torneo! pic.twitter.com/oL5WBG7TxE — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 4, 2024

لقاء العودة على ملعب هيدالجو

وسيلتقي باتشوكا، بنظيره هيريديانو الكوستاريكي على ملعب هيدالجو في مباراة إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس أبطال الكونكاكاف على ملعب، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والربع فجرا يوم الخميس المقبل بتوقيت القاهرة.