 13 هدفا حصيلة اليوم الثاني من مباريات الجولة الأولى بكوبا ليبرتادوريس

شهدت مباريات اليوم الثاني من لقاءات الجولة الأولى لدور المجموعات في بطولة كوبا ليبرتادوريس، تسجيل 13 هدفا كان أكبرها في مباراة بوتافوجو البرازيلي وجونيور الكولومبي التي انتهت بهزيمة الأول بنتيجة 1-3، على ملعب نيلتون سانتوس.

وفجر أمس الأربعاء، بلغت حصيلة أهداف 5 مباريات شهدها اليوم الأول بالجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لبطولة كوبا ليبرتادوريس 2024، 11هدفا.

مباريات اليوم الثاني من لقاءات الجولة الأولى

ونرصد نتائج مباريات اليوم الثاني من لقاءات الجولة الأولى لدور المجموعات في بطولة كوبا ليبرتادوريس:

-تعادل أليانز ليما البيروفي، إيجابيا مع فلومينينيسي البرازيلي حامل لقب كوبا ليبرتادوريس 2023 بنتيجة1-1 في المجموعة الأولى.

تعادل سان لورينزو وبالميراس

-تعادل سان لورينزو الأرجنتيني مع بالميراس البرازيلي بنتيجة 1-1 على ملعب بيدرو بيديجاين في المجموعة السادسة.

-فوز كولو كولو التشيلي على سيرو بورتينيو البارجوياني بنتيجة 1-0 على ملعب دافيد أريانو بالمجموعة الأولى.

- فوز ناسيونال الأوروجوياني على ليبرتاد البارجوياني بنتيجة 2-0 على ملعب جران بارك سنترال في المجموعة الثامنة.

-تعادل هواتشباتو التشيلي مع إستوديانتس الأرجنتيني بهدف لمثله على ملعب كاب في المجموعة الثالثة.

-خسارة بوتافوجو البرازيلي أمام جونيور الكولومبي بنتيجة 1-3، على ملعب نيلتون سانتوس في المجموعة الرابعة