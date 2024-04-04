8 أهداف في 6 مباريات.. حصيلة اليوم الثاني بمجموعات سود أمريكانا

شهد اليوم الثاني من مباريات الجولة الأولى في دور المجموعات لبطولة كوبا سود أمريكانا المسابقة الثانية من حيث الأهمية بعد ليبرتادوريس، تسجيل 8 أهداف فقط في 6 مباريات.

وكان اليوم الأول من مباريات الجولة الأولى في دور المجموعات لبطولة كوبا سود أمريكانا، الذي انطلق فجر أمس الأربعاء شهد تسجيل13 هدفًا، في 5 مباريات.

مباريات الجولة الأولى في دور المجموعات لبطولة كوبا سود أمريكانا

نرصد نتائج 6 مباريات شهدها اليوم الثاني من الجولة الأولى لدور المجموعات في بطولة كوبا سود أمريكانا، التي انتهت إحدى المواجهات بين ناسيونال بوتوسي البوليفي، وبوكا جونيورز الأرجنتيني بالتعادل السلبي على ملعب فيكتور أجوستين أوجارت، في المجموعة الرابعة:

-فوز فورتاليزا البرازيلي، على سبورتيفو ترينيدينس البارجوياني بهدفين دون رد على ملعب ديفنسوريس دل تشاكو، ضمن مباريات المجموعة الرابعة لبطولة كوبا سود أمريكانا.

خسارة أليانزا الكولومبي أمام نظيره يونيون لا كاليرا التشيلي

-خسارة أليانزا الكولومبي أمام نظيره يونيون لا كاليرا التشيلي بهدف دون رد على ملعب أرماندو مايستر بافاجو في المجموعة الثانية.

¡La pegada mágica de Emmanuel Gigliotti para darle el triunfo a @ulcsadpoficial en el debut en el Grupo B de la CONMEBOL #Sudamericana !#LaMagiaDeVerdad @CocaCola_CL pic.twitter.com/VP3J6cRc4v — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) April 4, 2024

-فوز براجانتينو البرازيلي، على نظيره كوكيمبو أونيدو التشيلي، بنتيجة 1-0 على ملعب نابي أبي شديد لحساب المجموعة الثامنة.

-تعادل كويابا البرازيلي، مع نظيره لانوس، إيجابيا بنتيجة1-1 على ملعب أرينا بنتانال في المجموعة السابعة.

-خسارة ديبورتيفو رايو زوليانو الفنزويلي أمام نظيره دانوبيو الأوروجوياني بنتيجة 0-2 على ملعب بريجيدو إيريارت الوطني بالمجموعة الخامسة.