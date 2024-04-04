كروزيرو البرازيلي يحل ضيفا على كاتوليكا الإكوادوري بسود أمريكانا

يحل كروزيرو البرازيلي، ضيفا على نظيره يونيفرسيداد كاتوليكا كيتو الإكوادوري، على ملعب آتاهوالبا الأولمبي، بالمجموعة الثانية في بطولة كوبا سود أمريكانا ضمن مباريات اليوم الثالث من المسابقة القارية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية فجر غد الجمعة بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة ديبورتيفو جارسيلاسو نظيره ميتروبليتانوس

ويستضيف ديبورتيفو جارسيلاسو البيروفي، نظيره ميتروبليتانوس الفنزويلي على ملعب الإنكا جارسيلاسو دي لا فيجا، ضمن مباريات المجموعة السابعة ببطولة كوبا سود أمريكانا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

سبورتيفو لوكوينو البارجوياني يستضيف راسينج الأرجنتيني

- يحل راسينج الأرجنتيني، ضيفا على سبورتيفو لوكوينو البارجوياني، بملعب ديفنسوريس دل تشاكو، ضمن مباريات المجموعة الثامنة في بطولة كوبا سود أمريكانا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية فجر غد الجمعة بتوقيت القاهرة.

- يستضيف أولويز ريدي البوليفي، نظيره إنديبيندينتي ميديلين الكولومبي على ملعب إل ألتو، في المجموعة الأولى، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة فجر غد الجمعة بتوقيت القاهرة

-يحل دولفين الإكوادوري، ضيفا على ريال تومايابو البوليفي بملعب سينتينيال الرابع، ضمن مباريات المجموعة الثالثة، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة فجر غد الجمعة بتوقيت القاهرة.