بوكا جونيورز يتعثر في أولى مبارياته بسود أمريكانا أمام بوتوسي البوليفي

تعادل ناسيونال بوتوسي البوليفي، مع نظيره بوكا جونيورز الأرجنتيني، سلبيا على ملعب فيكتور أجوستين أوجارت، في إطار مباريات اليوم الثاني من الجولة الأولى في المجموعة الرابعة لبطولة كوبا سود أمريكانا.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، أهدر داريو بينيديتو، لاعب بوكا جونيورز، ضربة جزاء وسددها بقدمه اليمنى في العارضة.

فوز فورتاليزا على سبورتيفو ترينيدينس الباراجوياني

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، فاز فورتاليزا البرازيلي، على سبورتيفو ترينيدينس الباراجوياني بنتيجة 2-0،على ملعب ديفنسوريس دل تشاكو، ضمن مباريات المجموعة الرابعة لبطولة كوبا سود أمريكانا.

وبعد مرور 4 دقائق فقط من انطلاق صافرة الشوط الأول، افتتح تياجو جالهاردو لاعب فورتاليزا، التسجيل بتسديدة بالقدم اليسرى من منتصف منطقة الجزاء من أسيست من زميله إيمانول ماتشوكا، لتسكن الزاوية اليسرى السفلية لمرمى سبورتيفو ترينيدينس الباراجوياني.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، أحرز ياجو بيكاتشو لاعب فورتاليزا، الهدف الثاني لفريقه بتسديدة بالقدم اليمنى من منتصف منطقة الجزاء من أسيست من بيدرو روشا، لتسكن الكرة الزاوية اليمنى السفلية للمرمى.

وفاز براجانتينو البرازيلي، على نظيره كوكيمبو أونيدو التشيلي، بهدف دون رد على ملعب نابي أبي شديد لحساب المجموعة الثامنة.

وسجل إدواردو ساشا، الهدف الأول لفريق براجانتينو، في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول، بتسديدة بقدمه اليمنى من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء من ركلة ثابتة لتسكن الزاوية اليسرى العليا لمرمى، وبعد لجوء الحكم إلى تقنية الفار تم إلغاء الهدف.

وأحرز فيتينيو، لاعب براجانتينو، الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، بتسديدة بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء على إثر تمريرة عرضية من ناثان مينديز، لتسكن منتصف المرمى