مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 25.. هل يحتفظ الكبير بالعمودية؟

تنطلق خلال ساعات على شاشة قنوات on عقب أذان المغرب الحلقة 25 من مسلسل الكبير أوي 8، إذ يحاول فيها الكبير الاحتفاظ بالعمودية بعد رهان حزلقوم عليها.

أحداث الحلقة 24 من مسلسل الكبير أوي 8

وكانت الحلقة 24 من مسلسل الكبير أوي 8، مليئة بالأحداث الجديدة والشيقة، أبرزها توريط حزلقوم في رهان مع صديق الكبير على فوزه في مسابقة من سيربح النصف المليون، والخاسر في المسابقة يتنازل عن العمودية للآخر، ما يجعل الكبير في مأزق ويحاول الحفاظ على العمودية، بسبب ثقته أنّ ذكاء حزلقوم محدود ولن يستطيع الفوز في المسابقة.

وعلى جانب آخر، يحاول الكبير أوي وضع العديد من الخطط في محاولات منه لإنقاذ العمودية.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8

ويتم عرض مسلسل الكبير أوي8 بطولة أحمد مكي الحلقة 25 على قناة on في رمضان، في تمام الساعة 6:05 عقب أذان المغرب مباشرة، كما تعرض في التوقيت نفسه عبر منصة «WATCH IT».