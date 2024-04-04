موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 25 على قناة ON اليوم

يواصل الفنان أحمد مكي خلال الحلقة 25 من مسلسل الكبير أوي 8، محاولاته لفوز حزلقوم في مسابقة من سيربح النصف مليون، وإنقاذ العمودية بسبب رهانه عليها.

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8

يعرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 25 على قناة ON، العرض الأول عند الساعة 6:10 مساء،عقب أذان المغرب مباشرة، ويُعاد على نفس القناة في تمام الساعة 3 فجر اليوم التالي، ثم تعاد الحلقة للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، كما تعرض في التوقيت ذاته عبر منصة WATCH IT.

أحداث الحلقة 24 من مسلسل الكبير أوي 8

أحداث عديدة شهدتها الحلقة 24 من مسلسل الكبير أوي 8، أبرزها عودة حزلقوم بعد غياب إلى المزاريطة، حيث يحاول تدشين مشروع جديد، جاء لطرحه على شقيقه الكبير أوي، وبالصدفة يلتقي صديق الكبير في الدوار والذي فاز ابنه في مسابقة من سيربح النصف مليون، ليستهين به حزلقوم ويتحداه أن يكسب المسابقة كلها.