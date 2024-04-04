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دراما المتحدة

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 25.. هل يفوز حزلقوم بالنصف مليون جنيه؟

كتب:

ياسمين محمود
02:58 م | الخميس 04 أبريل 2024
مشهد من المسلسل

مشهد من المسلسل

يبدأ حزلقوم خلال أحداث الحلقة 25 من مسلسل الكبير أوي 8، خوض مسابقة من سيربح النصف مليون بعد التدريب عليها مع هجرس والكبير أوي.

أحداث الحلقة 24 من مسلسل الكبير أوي 8

وخلال أحداث الحلقة 24 من مسلسل الكبير أوي 8، بدأ هجرس والكبير تجهيز حزلقوم لمسابقة من سيربح النصف مليون من خلال التدريبات على عدد من الأسئلة، وكانت النتيجة عدم استطاعة حزلقوم الإجابة عليها.

ويلجأ هجرس إلى طريقة كوميدية وهي «حادي بادي» لتفشل مع حزلقوم ويقرر الكبير الدخول بخطته وتدريب حزلقوم عليها، وهي تلقينه الإجابات الصحيحة برموز بينهم.

أبطال الحلقة 25 من مسلسل الكبير أوي 8

ويشارك في الحلقة 25 من مسلسل الكبير أوي8، أحمد مكي في دور حزلقوم والكبير أوي وجوني، ومحمد سلام في دور هجرس، ورحمة أحمد في دور مربوحة، وحاتم صلاح في دور نفادي.

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بقلم ياسمين محمود