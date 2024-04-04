مسلسل محارب الحلقة 25.. زوجة أحمد زاهر تبحث عن حقيقته

تتواصل الأحداث في مسلسل محارب، حيث تعافت نهى «منة فضالي» زوجة المحامي حسام الجيوشي «أحمد زاهر»، واستطاعت الوقوف على قدميها مرة أخرى وتخلت عن الكرسي المتحرك، ورغم فرحتها الشديدة بتعافيها إلا أنّها طلبت من والدتها ألا تخبر زوجها عن تعافيها، وهو ما تكشف أحداثه الحلقة 25 الليلة من مسلسل محارب.

مسلسل محارب الحلقة 25

وشهدت الأحداث السابقة من مسلسل محارب، مواجهة عنيفة بين نهي وحسام الجيوشي بسبب الحوادث التي تتعرض لها أسرتهم باستمرار، خاصة بعد هجوم محارب على منزلهم وتهديد ابنهم الوحيد، ورفضت نهى تبريرات حسام الجيوشي أنّه محامٍ ناجح وله كثير من الأعداء، وشعرت أنّ هناك الكثير من الأسرار فى حياة زوجها يجب أن تكتشفها بنفسها، وأصبح لديها إرادة قوية لمواصلة العلاج الطبيعي والوقوف على قدميها مرة أخرى قبل البحث عن حقيقة حسام، وتستمر الأحداث من مسلسل محارب الحلقة 25 الليلة حيث تعرض حصريا على قناة سي بي سي.