مسلسل محارب الحلقة 24.. منال ترفض السفر إلى الصعيد

استطاعت عائلة المحاربة أن تنتقم لابنة عمومتهم منال من عنتر «حسني شتا» الذي حاول الاعتداء عليها بالضرب أثناء محاولتها منعه من الاحتفال بخطبته أما عزاء أخيها إبراهيم، ليقرر جمال كبير عائلة المحاربة أن يأخذ منال معه إلى بلده وبين عائلتها القديمة حتى يستطيعوا الحفاظ عليها من شرور المتربصين بهم، وذلك ضمن أحداث مسلسل محارب الحلقة 24.

مسلسل محارب الحلقة 24

وتستمر الحلقة 24 من مسلسل محارب، وأخذت عائلة المحاربة في ضرب عنتر ضربا مبرحا حتى جمع متاعه وذهب إلى الشرطة، أتى عنتر إلى الشرطة طالبا توقيع محضر ضد عائلة المحاربة متهما إياهم بالاعتداء عليه بالضرب والإهانة بين أهله، ولكن القضية اتلفت وتحولت ضده، لأنه هو البادئ بالاعتداء، وبذلك انسحب من قسم الشرطة يجر أذيال خيبته.

وبعد ذلك حاول جمال أن يأخذ منال معه إلى الصعيد، لكي تبتعد عن أهل الشر الذي يريدون بها الأذى، وأصروا عليها ولكنها رفضت ذلك كل الرفض، وأصرت على البقاء، وشكرت لهم موقفهم الذي وقفوه معها ضد عنتر الذي حاول الاعتداء عليها.