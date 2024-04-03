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دراما المتحدة

مسلسل محارب الحلقة 24.. منال ترفض السفر إلى الصعيد

كتب:

عبدالعزيز سلامة
11:54 م | الأربعاء 03 أبريل 2024
مسلسل محارب الحلقة 24

مسلسل محارب الحلقة 24

استطاعت عائلة المحاربة أن تنتقم لابنة عمومتهم منال من عنتر «حسني شتا» الذي حاول الاعتداء عليها بالضرب أثناء محاولتها منعه من الاحتفال بخطبته أما عزاء أخيها إبراهيم، ليقرر جمال كبير عائلة المحاربة أن يأخذ منال معه إلى بلده وبين عائلتها القديمة حتى يستطيعوا الحفاظ عليها من شرور المتربصين بهم، وذلك ضمن أحداث مسلسل محارب الحلقة 24.

مسلسل محارب الحلقة 24

وتستمر الحلقة 24 من مسلسل محارب، وأخذت عائلة المحاربة في ضرب عنتر ضربا مبرحا حتى جمع متاعه وذهب إلى الشرطة، أتى عنتر إلى الشرطة طالبا توقيع محضر ضد عائلة المحاربة متهما إياهم بالاعتداء عليه بالضرب والإهانة بين أهله، ولكن القضية اتلفت وتحولت ضده، لأنه هو البادئ بالاعتداء، وبذلك انسحب من قسم الشرطة يجر أذيال خيبته.

وبعد ذلك حاول جمال أن يأخذ منال معه إلى الصعيد، لكي تبتعد عن أهل الشر الذي يريدون بها الأذى، وأصروا عليها ولكنها رفضت ذلك كل الرفض، وأصرت على البقاء، وشكرت لهم موقفهم الذي وقفوه معها ضد عنتر الذي حاول الاعتداء عليها.

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بقلم عبدالعزيز سلامة