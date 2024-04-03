ملخص الحلقة 24 مسلسل محارب.. عزيز هارب وعائلة المحاربة تنتقم لمنال

استجوبت الشرطة في الحلقة 24 من مسلسل محارب صديق محارب «حسن الرداد» في واقعة مقتل الغفير الصاوي الشاهد الوحيد في قضية مقتل العزازي، بعد شهادة الزور التي أدلى بها، متهما خلالها محارب بقتل العزازي، ليستمر محارب حتى الحلقة 25 هاربا.

ملخص الحلقة 24 مسلسل محارب

بعد لقاء محارب مع دشاش «أمير صلاح الدين» مرة ثانية، اتفق معه أن يرتب ويخطط من أجل إنقاذ نفسه من هذه التهم الموجهة إليه واقترح عليه محاولا التواصل مع رامي العزازي، وواصل عزيز محارب التخطيط والتفكير جيدا في أمور القضية من أجل أن يصل إلى حل يخلصه من هذه الورطة ولكي يتمكن من الرجوع مرة أخرى إلى أهله دون وجود ذلك التهديد الذي يسير خلفه مهما ذهب.

عائلة المحاربة تنتقم لمنال من عنتر

وتستمر الحلقة 24 من مسلسل محارب، وتستطيع عائلة المحاربة أن تنقذ منال في اللحظة التي حاول فيها عنتر أن يتعدى عليها بالضرب، بسبب أنها حاولت إيقاف المهزلة التي يقوم بها أثناء إقامة عزاء أخيها إبراهيم، وأخذت العائلة في ضرب عنتر ضربا مبرحا حتى لم متاعه وذهب إلى الشرطة.

أتى عنتر إلى الشرطة طالبا توقيع محضر ضد عائلة المحاربة متهما إياهم بالاعتداء عليه بالضرب والإهانة بين أهله، ولكن القضية التفت وتحولت ضده، لأنه هو البادئ بالاعتداء، وبذلك انسحب من قسم الشرطة يجر أذيال خيبته.

وتدور قصة مسلسل محارب حول الشاب محارب الذي يؤدي دوره الفنان «حسن الرداد» الذي يهاجر من الصعيد إلى القاهرة عقب وفاة والده، ويضطر للعمل في مجالات عدة من أجل كسب قوت يومه والإنفاق على أسرته، ولكن يتمّ دهس والدته وموتها وتتطور القضية في إطار صراعه مع المال والنفوذ من قبل رجل الأعمال محمود العزازي.