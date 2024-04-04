مسلسل محارب الحلقة 25.. أقارب محارب يتلقون عزاء إبراهيم

شهدت أحداث حلقة أمس من مسلسل محارب، وقوع مشاجرة كبيرة بين منال شقيقة محارب وعنتر، حيث اعترضت على إقامة فرح في ظل تلقيها عزاء شقيقها إبراهيم، رغم تدخل أهل الحارة لمنع عنتر من المشاجرة مع منال، إلا أنّه تطاول على الجميع وحاول ضرب منال، وتكشف أحداث حلقة اليوم من مسلسل محارب الحلقة 25 تطورات الأحداث.

مسلسل محارب الحلقة 25

وتستمر الأحداث الليلة في مسلسل محارب الحلقة 25، بعد وصول أبناء عمومة محارب من الصعيد لتلقي عزاء إبراهيم شقيق محارب الذي توفي وهو يحاول الهروب من النيابة، وعندما يصل أبناء عمومته يتفاجأون بعنتر وهو يضرب منال شقيقة محارب، وتحدث مشاجرة كبيرة ويتم اصطحاب الجميع إلى قسم الشرطة، حيث يحاول عنتر الاعتذار لمنال، وهو ما تكشف عنه أحداث الحلقة 25 من مسلسل محارب.