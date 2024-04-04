وزير الإسكان: افتتاح حديقة الأزبكية في القاهرة تجريبيا بعد تطويرها

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التجهيز للافتتاح التجريبي لمشروع إعادة إحياء حديقة الأزبكية، الذي تنفّذه وزارة الإسكان ضمن مشروعات الاهتمام بالقاهرة الخديوية في القاهرة، في إطار خطة الدولة لإحياء القاهرة التاريخية، وتمكينها من أداء دورها التاريخي والثقافي والحضاري.

إحياء القاهرة التاريخية

وفى السياق ذاته، تفقد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، سير العمل بمشروع إعادة إحياء حديقة الأزبكية في القاهرة، مشددًا على ضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ بأعلى جودة؛ لافتتاح الحديقة وإتاحتها للجمهور، لتكون متنفسًا ومتنزهًا لسكان القاهرة.

إحياء البحيرة والنافورة الأثرية والمسرح الروماني

وعقد مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، اجتماعًا مع مسؤولي شركة المقاولات المنفذة لمشروع إعادة إحياء حديقة الأزبكية، واستشاري التصميم والتنفيذ والقائمين على متابعة المشروع؛ لمناقشة التحديات التي تواجه اللمسات الأخيرة للمشروع، واتخاذ القرارات اللازمة للتغلب عليها، مشيرًا إلى أنّ المشروع يشمل إعادة إحياء «البحيرة - النافورة الأثرية - المسرح الروماني - البرجولة - الكافتيريا - المطعم - الأسوار - وغيرها».

وناقش «إبراهيم» الخطة المقترحة لاستعادة القيمة المعمارية والتراثية للمباني ذات القيمة التاريخية في الحديقة، مطالبًا بضرورة الانتهاء من المشروع في المواعيد المحددة، والالتزام بأعلى معايير الجودة، بما يتلاءم مع القيمة التاريخية للحديقة.