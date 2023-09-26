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تفاصيل الحي السكني الخامس بالعاصمة الإدارية.. يشبه القاهرة الخديوية

كتب:

ايمن حمزة
10:42 ص | الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
جانب من الجولة

جانب من الجولة

أجرى المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، جولة تفقدية ضمن الجولات التفقدية بقطاع الإسكان بمنطقة الحي السكني الخامس (R5)، لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجارية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة.

وأوضح رئيس جهاز العاصمة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن مشروع الحي السكني الخامس R5 بمساحة 885 فدانا، ويضم 22 ألف وحدة سكنية منها منطقة فيلات، إذ يجري تنفيذ الحي طبقًا للطراز المعماري الخاص بوسط البلد، القاهرة الخديوية، ممزوجًا بالطراز الفرنسي الحديث، ويسمي جاردن سيتي الجديدة.

وعقد «الشربيني»، عدة اجتماعات موسعة مع عدة شركات جرى إسناد أعمال التنفيذ لها، وذلك بمواقع العمل، مشددًا على الالتزام بالبرنامج الزمني الخاص بالانتهاء من المشروع.

كما تفقد أعمال تنسيق الموقع العام بالحي، مشددًا على إنهاء المشروعات بأعلى جودة طبقًا للمواصفات المطروحة، وفي الموعد المحدد.

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