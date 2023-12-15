عبدالمنعم سعيد: الرئيس السيسي استخدم رصيده السياسي في اتخاذ القرارات الصعبة

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن التعويم كان قرارًا شجاعًا، مشيدًا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة المصرية في عام 2016، مضيفًا: «أتمنى أن تكون مصر دولة طبيعية بمعنى أن العملة يجب أن تعكس واقع السوق وقيمة البضائع».

تعويم العملة مرة واحدة إضافية لتثبيت سعر العملة

وأشار «سعيد» خلال استضافته ببرنامج «الشاهد»، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، إلى أنه يتمنى أن يتم التعويم مرة واحدة فقط حتى نسمح للسوق بتحديد سعر العملة. وأضاف: «عندما ترى العملة مجمدة لمدة سنتين، فهذا مخالف لقوانين الطبيعة».

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بنى رأس المال السياسي واستخدمه واستخدم رأس ماله السياسي لاتخاذ جميع القرارات الصعبة.

وأضاف أنه تم التشديد على أن القانون هو الذي يجعل جميع الناس متساوين ويرفض تنفيذ أي شيء ضد البناء الذي تقوم عليه الدولة، موضحا أن، «الجمهورية الجديدة مرادها أن القانون هو السيد».