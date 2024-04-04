تحري ليلة القدر في شروق شمس 25 رمضان.. هل هي الليلة المباركة؟ (فيديو)

يركز المسلمون في العشر الأواخر من رمضان بتحري ليلة القدر على الأيام الفردية، وذلك لوجود أحاديث نبوية تشير إلى ذلك، وتحظى ليلة 25 رمضان باهتمام خاص، إذ يحرصون على تحري ليلة القدر فيها، باحثين عن علاماتها المميزة.

ما الحكمة من إخفاء ليلة القدر؟

وعن الحكمة من إخفاء ليلة القدر عن الناس، قال الدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء، إن الله أخفى رضاه في طاعته؛ ليستزيد أصحاب الطاعات في أعمالهم، وأخفى غضبه في معصيته؛ لينزجر أصحاب السيئات عن أعمالهم، ولذلك اقتضت حكمة الله تعالى أن يُخفي أعمار الناس وآجالهم فلم يحددها؛ ليجد الإنسان في طاعة ربه، فينال رضاه، قال تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾

هل كانت ليلة 25 ليلة القدر؟

وعن تحري ليلة القدر 25 رمضان في شروق شمس 24 رمضان، أوضح واصل أن من حكمة الله أن أخفى ليلة القدر في رمضان لِيَجِدَّ الصائم في طلبها، وخاصة في العشر الأواخر منه، فيشمر عن ساعد الجد، ويشد مئزره، ويوقظ أهله كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ آملًا في أن توافقه ليلة القدر التي قال الله تعالى فيها: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۝ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ [القدر: 3 - 5]، فتكون حظه من الدنيا وينال رضا الله في دنياه وفي آخرته؛ لذلك أخفى الله ليلة القدر في أيام شهر رمضان حثًّا للصائمين على مضاعفة العمل في رمضان.

علامات ليلة القدر

وعن علامات ليلة القدر، قال واصل إن الإمام القرطبي كشف عن علاماتها، قائلا: «الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها»، وقال الحسن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة القدر: «إِنَّ مِنْ أَمَارَاتِهَا: أَنَّهَا لَيْلَةٌ سَمْحَةٌ بَلْجَةٌ، لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، تَطْلُعُ الشَّمْسُ صَبِيحَتَهَا لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ». وقال عبيد بن عمير: كنت ليلة السابع والعشرين في البحر، فأخذت من مائِه، فوجدته عذبًا سلسًا،