تفاصيل المشروعات الجديدة بـ«اقتصادية قناة السويس».. 2.8 مليار دولار استثمارات

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تفاصيل مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحا أنّ إجمالي التعاقدات في المناطق الصناعية والمواني 127 مشروعًا بتكلفة استثمارية قدرها 2.8 مليار دولار.

مشروعات المناطق الصناعية والاستثمارية

وأوضح المركز عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أنّ الـ127 مشروعا التي تم التعاقد عليها في المناطق الصناعية والمواني، والتي جاءت ضمن مشروعات المناطق الصناعية والاستثمارية من يوليو 2023 وحتى 21 مارس 2024، انقسمت إلى «61 مشروعا حصلت على موافقات نهائية بنسبة استثمار أجنبي 49%، و66 مشروعا حصلت على موافقات مبدئية بنسبة استثمار أجنبي 39%.

مشروعات يناير 2024 حتى مارس 2024

- 37 مشروعا متنوعا تم التعاقد عليها بينها «13 مشروعا حصل على موافقة نهائية، و24 مشروعا حصل على موافقة مبدئية».

- 894 مليون دولار حجم التكلفة الاستثمارية.

- تأسيس 63 شركة جديدة من أول يوليو 2023 حتى 21 مارس 2024.

- 48.5 نسبة رأس المال الأجنبي فيها.

- 20 شركة تم تأسيسها منذ يناير 2024.

مشروعات تم وجار توقيع عقودها خلال مارس 2024

- مشروع لإنتاج الزجاج المسطح في المنطقة الصناعية بالسخنة.

- مجمع صناعي للبروم والمعالجة العميقة بالمنطقة الصناعية بالسخنة.

- مجمع صناعات الحديد والفولاذ بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية شرق وادي التكنولوجيا).

- مجمع صناعي متخصص في صناعات الحديد والصناعات التكميلية بالعين السخنة.