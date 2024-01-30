ارتفاع أرباح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 4 مليارات جنيه

كشف أحمد سعد المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الهيئة حققت صافي ربح بلغ 4 مليارات جنيه خلال العام المالي 2022-2023، مقابل إيرادات بلغت بنحو 6 مليارات جنيه.

وأشار خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة الحساب الختامي 22/23 أن قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 22/23.

بمبلغ 41.9 مليار جنيها وذلك بالقانون رقم 120 لسنة 2022، ولفت إلي زيادة اعتمادات الهيئة بمبلغ 2.6 مليار جنيها منها، مقابل زيادة الإيرادات بمبلغ 2.2 مليار جنيها ومبلغ 416 مليون جنيها بالتحويلات الرأسمالية مقابل زيادة مماثلة بالإيرادات الرأسمالية المتنوعة وذلك وفقاً لأحكام التأشيرات العامة للسنة المالية 2022- 2023.

ليكون الربط المعدل بجملة الموازنة 44.6 مليار جنيه وتطرق إلى الموازنة الرأسمالية عن السنة المالية 22/23، كاشفا أن الحساب الختامي لموازنة الرأسمالي بلغت 33.3 مليار جنيه مقسمة إلى استخدامات 28.8 مليار جنيه، مقابل إيرادات رأسمالية متنوعة بـ767 مليون جنيه، إلي جانب قروض وتسهيلات ائتمانية بـ28 مليار جنيه.