خبير: المنطقة الاقتصادية بالسخنة تحولت إلى قبلة للاستثمارات المتنوعة

قال الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، إن زيارة رئيس الوزراء اليوم للمنطقة الاقتصادية وتفقد 6 مصانع للصناعات الصغيرة والمتوسطة مهمة، لافتا إلى أن الدولة تستهدف دعم الاستثمارات.

تفقد المشروعات على أرض الواقع

وأضاف «البهواشي» في مداخلة هاتفية على شاشة «extra news»، أن زيارة رئيس الوزراء تعكس حرصه على الوقوف على أرض الوقع بين المستثمرين المصريين والأجانب وكذلك تفقد المنتجات، كما استمع إلى العقبات التي واجهتهم لتذليلها.

البنية التحتية بالمنطقة الاقتصادية بالسخنة

وأردف الخبير الاقتصادي، أن الزيارة تضمنت تفقد البنية التحتية بالمنطقة الاقتصادية ومحورها الجنوبي بمنطقة العين السخنة، مشيرا إلى أن المنطقة تحولت إلى قبلة للاستثمارات كونها لديها القدرة على استيعاب المجالات الجديدة.