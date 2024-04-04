أين يحدث؟.. تفاصيل كسوف الشمس المنتظر الإثنين المقبل

قال الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنَّ كسوف الشمس الكلي المنتظر حدوثه يوم الإثنين المقبل الموافق 8 أبريل سيظهر كليًا في دول «المكسيك، وأمريكا، وكندا».

أين يحدث الكسوف الجزئي للشمس؟

وأضاف رئيس معهد البحوث الفلكية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، والإعلامي أحمد دياب، عبر برنامج صباح البلد، المذاع على قناة البلد، أنَّه يمكن رؤيته ككسوف جزئي في غرب أوربا وأمريكا الشمالية وشمال أمريكا الجنوبية والمحيط الباسفيكي والمحيط الأطلنطي والقارة القطبية الشمالية، لافتًا إلى أن هذا الكسوف لا يمكن رؤيته في مصر والمنطقة العربية.

ما معنى الكسوف الجزئي للشمس؟

وأكّد أنَّ هذا الكسوف، يعد نوعًا من الظواهر الشمسية التي عادة ما تحدث أثناء دورة القمر الشهرية حول الأرض في طور المحاق بنهاية الشهر القمري وقبل ولادة الهلال الجديد مباشرة، إذ يقع القمر بين الأرض والشمس على خط الاقتران وهو الخط الواصل بين مركزي الأرض والشمس، موضحا أن الكسوف الكلي سيغطي مساحة عرضها 197.5 كيلومتر، وسيستغرق مدة قدرها 4 دقائق و28 ثانية، وعند ذروة الكسوف الكلي يغطي قرص القمر 105.7% من كامل قرص الشمس.

ونوه رئيس معهد البحوث الفلكية إلى أنَّ ظاهرة الكسوف الشمسي، تفيد في التأكّد من بدايات الأشهر الهجرية القمرية إذ يحدث الكسوف الشمسي في وضع الاقتران أو الاجتماع، أي أنَّ حدوث الكسوف الشمسي يشير بقرب ولادة الهلال الجديد، لافتًا إلى أنَّ ذلك يعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد.