كيف تبدو السماء يوم كسوف الشمس الكلي؟.. لحظات ممتعة احرص على توثيقها

في عرض فلكي فريد، سيسدل القمر ستائره أمام ضوء الشمس، ليحجب رؤيتها، تاركًا الأرض في ظلام دامس لدقائق معدودة، في مشهد يعرف باسم كسوف الشمس الكلي، ويحدث عندما يصل القمر إلى أقرب نقطة له من الأرض، ما يجعله يبدو أكبر من المعتاد، ليغطي قرص الشمس بالكامل، ويخلق الظاهرة الفريدة، المرتقب حدوثها يوم 8 من شهر أبريل.. فكيف ستتغير شكل السماء في هذا الوقت؟

كيف تظهر السماء أثناء الكسوف الكلي للشمس؟

حالة من القلق انتابت الكثيرون بسبب المشاهد الغريبة المترتبة على كسوف الشمس الكلي، مثل الظلام الدامس الذي سيسود البلاد التي ستشهد هذا الحدث المثير، أو الصمت الكامل والتصرفات الغريبة للحيوانات، ما جعل بعض الصحف ترصد لحظات الكسوف الكلي، لتوضح كيف سيتغير العالم مع هذا الحدث، إلى جانب لحظات تحول النهار إلى ليل بشكل تدريجي.

أين سيظهر الكسوف الشمسي الكلي؟

سيشهد هذا الحدث النادر، المعروف باسم كسوف الشمس الكلي، ملايين الأشخاص في أمريكا الشمالية، على طول مسار يبدأ من المكسيك إلى الولايات المتحدة ثم كندا، وعندما يحدث ذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 8 أبريل، ستغرق أجزاء من أمريكا الشمالية في الظلام، مما يمثل ظاهرة سماوية نادرة لن تعود لعقود من الزمن، ما جعل البعض يشعر بالخوف حيال تلك التغيرات.

مع اقتراب الكسوف الكلي، ستظهر هالة الشمس، وكأنها طبقة من الغاز الساخن المُحيطة بالشمس، على أن تصبح حلقة مضيئة، تحيط بها هالة ذهبية، في مشهد يشبه لوحة فنية مذهلة.

الحدث سيكون متاحًا عبر بث مباشر لوكالة ناسا، التي سترصد لحظات كسوف الشمس الكلي والجزئي، لكن وكالة الفضاء الشهيرة حذرت من بعض الأشياء أثناء التقاط الصور أو مشاهدة الكسوف، بالإشارة إلى ضرورة استخدام مرشح شمسي خاص لحماية الكاميرا، إلى جانب الحاجة إلى اثنين من نظارات الكسوف لحماية عينيك.

يمكن أيضًا أن يكون وجود عدد قليل من المعدات الأخرى مفيدًا أثناء الكسوف، إذ من الممكن أن يساعد حامل ثلاثي القوائم في تثبيت الكاميرا وتجنب التقاط صور ضبابية أثناء الإضاءة المنخفضة، وذلك من أجل الحصول على صورة جيدة وواضحة لهذا الحدث الذي سيتكرر بعد فترة طويلة من الزمن.

رغم أن الشمس ستكون العنصر الأكثر تأثيرًا في الكسوف، لكن وكالة ناسا تدعو الجميع بتذكر النظر حولهم في كل مكان، خاصة أن الكسوف سيضفي مناظر طبيعية وجذابة وغير مسبوقة في السماء وعلى الشجر وفي المشهد العام، على أن يؤدي تسلل الضوء من خلال أوراق الأشجار المتداخلة إلى إنشاء ثقوب طبيعية، ما بدوره سيؤدي إلى إنشاء نسخ مصغرة للكسوف على الأرض.