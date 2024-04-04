ما بين الاثارة والتشويق، يعيش الجمهور رحلة غير متوقعة مع أحداث مسلسل حق عرب على قناة ON Drama، من بطولة الفنان أحمد العوضي والذي يجسد شخصية عرب السويركي داخل حارة المغربلين في منطقة الدرب الأحمر، إذ تمّ الانتهاء من تصويره الأسبوع الماضي، تزامنًا مع النجاح الكبير الذي يحققه المسلسل، ويأتي موعد إعادة مسلسل حق عرب على قناة ON Drama الحلقة 25، على النحو التالي.

موعد إعادة مسلسل حق عرب على قناة ON Drama الحلقة 25

ينطلق موعد إعادة مسلسل حق عرب على قناة ON Drama، الحلقة 25 بطولة أحمد العوضي في تمام الساعة 12 ظهرًا، على أن تكون الإعادة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا.

موعد إعادة مسلسل حق عرب على قناة ON الحلقة 25

ومن المقرر أنَّ يكون موعد إعادة مسلسل حق عرب على قناة ON الحلقة 25، في تمام الساعة 11:15 صباحًا، والاعادة الثانية في تمام الساعة 5:15 صباحا، بالإضافة لعرضها على نحو مستمر عبر منصة WATCH IT الالكترونية ودون فواصل إعلانية.