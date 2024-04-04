مسلسل حق عرب الحلقة 24.. وليد فواز ينتقم من أحمد العوضي

واصلت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 24 بطولة الفنان أحمد العوضي، الذي يخوض الدراما الرمضانية بأول بطولة مطلقة له، ويجسد خلاله دور البطل الشعبي عرب السويركي، تطورات جديدة، بعدما عاد عرب السويركي إلى حارة المغربلين، لكي ينتقم من المعلم عبدربه ويجسده الفنان رياض الخولي، لزواجه من خطيبته السابقة حنان الغرباوي، وتجسدها الفنانة دينا فؤاد.

وليد فواز يهين أحمد العوضي بسبب ضعفه

توالت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 24، بشماتة رباح أبو الدهب، الذي يجسده الفنان وليد فواز في خصمه عرب السويركي، بعدما رأه في حالة صحية متدهورة وفقد قوته، وحاول استفزازه بزواج حبيبته من المعلم عبدربه، وأنه أصبح شخص مدمن، فتركه عرب وانصرف عنه، لكنه منعه من الانصراف وأهانه بضعفه.

وفاء عامر تتوعد لطليقها رياض الخولي

تتابعت الأحداث، وتوعدت صباح الجياش التى تجسدها الفنانة وفاء عامر، لطليقها المعلم عبدربه، بعدما أجبرها على بيع جميع ممتلكاتها دون إرادتها، وأنها ستظل تطارده حتى تستعيد حقوقها كاملة منه رغمًا عنه.

وواصل عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي، بشراء الهيروين، وأخذ جرعات جديدة منه، لعدم قدرته على التوقف عنها.