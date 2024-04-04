مسلسل حق عرب الحلقة 25.. هل يتعافى أحمد العوضي من الإدمان؟

تسارع في وتيرة الأحداث التي يسيطر عليها التشويق والاثارة ضمن أحداث مسلسل حق عرب على قناة ON Drama، ضمن الموسم الرمضاني الحالي، بطولة الفنان أحمد العوضي، الذي يقدم شخصية البطل الشعبي القوي الشهم، ويواجه العديد من الصعاب والتحديات في حياته داخل حارة المغربلين في الدرب الأحمر.

ودخل عرب السويركي الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد العوضي فى حالة متدنية من الإدمان بعد إعطائه جرعات مكثفة رغمًا عنه خلال عملية اختطافه بالغدر، وتدهور حالته الصحية وأصبح بلا حول ولا قوة ولم يقدر على المقاومة أو الدفاع عن نفسه، وحاولت والدته ماجدة التي تجسد دورها الفنانة سلوى عثمان تقويته، من أجل العودة لحياته الطبيعة ومعها أصدقائه المقربين، وهما سيحة والذي يجسده الفنان أحمد عبدالله، ومحسن الذي يجسده الفنان إبراهيم السمان.

رغبة أحمد العوضي في الاقلاع عن الإدمان

ورغم مطالبات عرب السويركي المتكررة لأصدقائه بالابتعاد عنه؛ إلا أنهم يقفون بجانبه حتى يخرج من محنته ويعود لطبيعته مرة أخرى، إذ شهدت الأحداث إقدامه على تعاطي جرعة من الهيروين ووضع البودرة على يديه، وقبل أن يستنشقها ابتعد عنها بشكل مفاجئ، فهل قرر عرب السويركي العودة لحياته الطبيعية والاقلاع عن الإدمان دون الذهاب لمصحات علاجية، أم أنه سيضعف مرة أخري ويواصل طريق الإدمان؟.. هذا ما ستكشف عنه أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 25 مساء الليلة.

موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 25 قناة ON Drama اليوم

وينطلق موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 25 قناة ON Drama اليوم، فى تمام الساعة 9 مساء، على أن تكون الإعادة في تمام الساعة 12 ظهرا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 3 عصرا، إضافة لعرضها على منصة WATCH IT الإلكترونية.