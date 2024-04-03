مسلسل حق عرب الحلقة 24.. دينا فؤاد ترفض اسئصال الرحم بعد زواجها

واصلت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 24، تصاعد الأحداث بشكل تشويقي، بعد زواج حنان الغرباوي التي تجسدها الفنانة دينا فؤاد، من المعلم عبدربه الذي يجسده الفنان رياض الخولي، فحاول عرب السويركي الذي يجسده الفنان أحمد العوضي الانتقام منه، وذهب بالسكين إلى منزله لكي يقتله، لكن أصدقائه أنقذوه ومنعوه من ارتكاب جريمة قتل عمدًا.

وفاء عامر تتردد فى كشف حقيقة سرها مع أحمد العوضي

توالت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 24 على قناة ON Drama، بطولة الفنان أحمد العوضي، وشعرت صباح الجياش التي تجسدها الفنانة وفاء عامر، بالحسرة بعد زواج زوجها السابق المعلم عبدربه من حنان الغرباوي، وكادت أن تفصح بسرها إلي ابنتها أنغام، التي تجسدها الفنانة كارولين عزمي، لكنها تراجعت.

أحمد العوضي يرفض بيع منزله في المغربلين من أجل شقيقه

عاد عرب السويركي الذي يجسده الفنان أحمد العوضي إلى شقته القديمة داخل حارة المغربلين في منطقة الدرب الأحمر، وحدثت مشادة كلامية بينه وبين شقيقه علي السويركي الذي يجسده الفنان محمد أحمد ماهر، بسبب رغبته في بيع منزلهم، وإمكانية شراء شقة جديدة داخل كمبوند من أجل الزواج، لكن عرب السويركي رفض ذلك.