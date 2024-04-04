«الهجرة»: إطلاق مركز «ميدسي» لربط شباب الخارج بالوطن من أبرز الإنجازات

قالت وزارة الهجرة، إنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ خطة تمكين شبابنا بالخارج ورعايتهم لربطهم بالوطن الأم وتعزيز روح الانتماء لديهم، تم إطلاق ‏‎مركز وزارة الهجرة لشباب المصريين بالخارج «ميدسي»، والذي يضم عددًا من شباب الباحثين والطلاب المصريين المتميزين في عدد من الجامعات العالمية في مختلف التخصصات، مؤكدة أن المركز من أبرز جهود الوزارة على مدار الـ9 سنوات الماضية.

‏‎مركز وزارة الهجرة لشباب المصريين بالخارج «ميدسي»

وعن مهام المركز، قالت وزارة الهجرة في بيان منذ قليل، إنَّ المركز يقوم بدور بناء وفاعل في تعريف المجتمعات التي يعيشون بها بما تمتاز به مصر من مقومات حضارية وسياحية، لا يوجد مثلها في أي دولة حول العالم، فضلًا عن مساندتهم لأبناء مصر بالخارج لاسيما وقت الأزمات.

وأوضحت أنَّ المركز هو الأول من نوعه في مصر، لشباب المصريين الدارسين بالخارج، ويهدف إلى ضمان استدامة التواصل مع الطلاب المصريين بالخارج كما يعد المركز بمثابة حلقة وصل بين الشباب المصريين الدارسين بالخارج، بوطنهم الأم، علاوة على أن المركز قام بتوفير عدد كبير من فرص التدريب لشباب المصريين الدارسين بالخارج.

دور المركز في دعم الجالية المصرية في الخارج

وعقدت السفيرة سها جندي اجتماعات افتراضية مع ممثلي المركز وأعضائه في الدول التي تشهد حالة عدم استقرار لمتابعة أوضاعهم وتقديم كل سبل الدعم لهم لإنقاذ الشباب والطلاب المصريين وأعضاء الجالية من تلك المناطق، حيث بذل شباب المركز وسفراءه مجهودا عظيما في دعم الجاليات بالدول التي عانت من صراعات أهلية وكوارث طبيعية ونزاعات مسلحة.

كما قدموا جميع أشكال المساعدة الممكنة لجالياتنا المصرية، بالإضافة لكل أشكال المساعدة التي قدمها ومازال يقدمها شباب ميدسي لدعم العمل بالسفارات ودعم طلبات الجاليات في الخارج وخصوصا زملائهم في الجامعات التي يدرسون بها وتنظيم اللوجستيات الخاصة بهم وايصال الصوت باحتياجاتهم للوزارة لتذليل أي تحديات، مع العمل على خلق قنوات اتصال مستدامة بين شباب المصريين الدارسين بالخارج وبين وطنهم مصر من خلال مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج (MEDCE) ودمجهم في خطط التنمية الوطنية، بجانب دورهم الهام ومهامهم الخاصة بالترويج للدولة المصرية بالخارج والتصدي للشائعات والأفكار المغلوطة.