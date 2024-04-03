اتحاد الكتاب يهنئ السيسي ببدء ولاية رئاسية جديدة

هنأ الدكتور علاء عبد الهادي، رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، والأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة أمام مجلس النواب أمس بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

«عبد الهادي»: كُتاب مصر وأدبائها ومفكريها يقفون خلف الرئيس السيسي

وأكد «عبدالهادي»، وقوف كتاب مصر وأدبائها ومفكريها ومبدعيها خلف قيادته الرشيدة في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الوطن؛ لمواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية وصولاً إلى تحقيق رؤيته الواعدة مصر 2030.

وثمّن الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب جهود مصر بالقيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي في الوقوف مع القضايا العربية كافة، وعلى رأسها دعم الشعب الفلسطيني بالوسائل الممكنة كافة، ودعمه سياسيًّا ولوجيستيًا على المستويين الإقليمي والعربي، والوقوف حائلاً دون تهجيره ومصادرة حلمه في إقامة دولته على التراب الوطني وعاصمتها القدس الشريف.