«المالية» تكشف آخر موعد لاستيراد سيارات العاملين في الخارج

كشفت وزارة المالية عن آخر موعد لاستيراد سيارات العاملين في الخارج، إذ أكدت الوزارة أنّ 29 أبريل الحالي هو الموعد الأخير للاستفادة بمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين في الخارج، وتسجيل الطلبات إلكترونيًا وسداد قيمة الوديعة المقررة، وفقًا لأحكام القانون.

وأكدت الوزارة، في بيان، أنّ هذه هي المهلة الأخيرة للاستفادة من المبادرة ولا مدّ مرة أخرى لها بصفة نهائية.

تفاصيل استيراد السيارة للعاملين في الخارج

- يحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع ويجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي.

- التيسيرات المقررة للمصريين المقيمين بالخارج تسري على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر.

- تخضع لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من الخارج.

اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد

- توفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد على أن يتم تحويل المبلغ النقدي المستحق لقيمة السيارة بحساب البائع من الخارج بالعملة الأجنبية.

- يتم سداد ودائع المصريين في الخارج المستفدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات فى المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها باعتبارها التزامًا على «الخزانة العامة».